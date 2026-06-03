В Салехарде решили продлить отопительный сезон

В Салехарде принято решение пока не отключать отопление. Об этом в социальных сетях сообщил глава ямальской столицы Алексей Титовский. По его словам, несмотря на то, что пять суток средняя температура в городе держится не ниже нормативного показателя в 8 градусов, отключать батареи пока время не пришло.

«Земляки, приняли решение продлить отопительный сезон. Несмотря на то, что сегодня зафиксирован пятый день подряд со среднесуточной температурой не ниже +8 градусов, в дома салехардцев продолжит поступать тепло. В ближайшие дни нас ждет прохладная погода, прогнозируются дожди. В домах и учреждениях должно быть комфортно – особенно сейчас, когда у школьников выпускные экзамены», – отметил глава Салехарда.

В мэрии добавили: несмотря на продолжение отопительного сезона, специалисты АО «Салехардэнерго» уже сегодня вышли на ремонт сетей, не затрагивающих ни соцобъекты, ни жилищный фонд. За лето планируется обновить больше 4 км коммункаций.

Салехард, Елена Васильева

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