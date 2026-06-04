Следователи разберутся в обстоятельствах нападения стаи собак на людей

На Ямале следственный комитет будет разбираться в обстоятельствах нападения стаи диких собак на людей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в микрорайоне Вынгапуровский собаки напали на женщину с грудным ребенком и на несовершеннолетнего, который получил телесные повреждения. По поручению и.о. руководителя следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Дмитрия Цымбаленко следователями Ноябрьского межрайонного следственного отдела организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, отвечающих за отлов бездомных собак, будет дана надлежащая правовая оценка.

Салехард, Елена Васильева

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