Новый Уренгой частично обесточен

В Новом Уренгое утром 4 июня произошло аварийное отключение света. Как сообщает ЕДДС газовой столицы Ямала,

Около семи утра без электричества остались: школа № 7, детсад «Лада», квартал Красноградский, улица Арктическая, дом 31, несколько домов по улице Таежная, длм на Тундровой, 4, Сибирской, 65 и 76, Южная, 40.

Аварийная бригада «Севэнко» выехала на место, причины ЧП выяснятся и устраняются.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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