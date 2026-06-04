Новый Уренгой частично обесточен

В Новом Уренгое утром 4 июня произошло аварийное отключение света. Как сообщает ЕДДС газовой столицы Ямала,
Около семи утра без электричества остались: школа № 7, детсад «Лада», квартал Красноградский, улица Арктическая, дом 31, несколько домов по улице Таежная, длм на Тундровой, 4, Сибирской, 65 и 76, Южная, 40.
Аварийная бригада «Севэнко» выехала на место, причины ЧП выяснятся и устраняются.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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