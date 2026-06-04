На Ямале 130 мастеров круглогодично изготавливают комплектующие для «чумового капитала»

На Ямале кочующим молодым семьям с 2021 года предоставляется «чумовой капитал». Данная инициатива принадлежит губернатору округа Дмитрию Артюхову. Более 90 процентов всех комплектующих для него производится вручную муниципальными предприятиями, общинами коренных народов Севера и индивидуальными предпринимателями из числа коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, работа по изготовлению составляющих «чумового капитала» ведется круглый год, в осенне-весенний период заготавливают материалы, а в летнее время мастера изготавливают сами комплектующие для чумов и нарт. Поставщики привлекают земляков, обеспечивая занятость коренного населения и давая возможность получать доход от своего дела.

«Мы с детства учимся мастерить маленькие нарты и шесты для чума. Сначала это игра, потом – изготовление для своей семьи. А сейчас есть возможность помогать молодым семьям, делать для них и получать доход от своего дела. Это не просто работа, а сохранение традиций и поддержка национальных ремесел», – поделился ветеран оленеводства Эдуард Сандрин.

Данная мера поддержки совершенствуется. С 2025 года «чумовой капитал» выдают семьям уже после рождения второго ребенка. Ранее поддержка оказывалась при рождении третьего ребенка и последующих. Стоимость одного комплекта – более полумиллиона рублей. Он предоставляется молодой семье однократно и бесплатно. Мера согласуется с проводимой государственной политикой региона и отвечает целям и задачам национального проекта «Семья».

Всего с начала действия программы «чумовой капитал» поддержку получили 456 семей. Наибольшее количество выданных комплектов приходится на Ямальский район – 179, за ним следуют Приуральский – 87, Тазовский – 83 и Пуровский – 67 районы.

Чумовой капитал включает в себя все необходимое для ведения хозяйства: 35 шестов для чума, два нюка зимних и два нюка летних для его покрытия, печь с притопочным листом, один кубический метр обрезной доски и две нарты. Этот комплект «чумового капитала» позволяет молодым семьям обустроить свой быт в условиях кочевий.

На сегодняшний день на Ямале живут свыше 48 тысяч представителей коренных народов.

Салехард, Елена Васильева

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