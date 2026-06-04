Более 45,5 тысячи ямальских детей бесплатно получили витамин Д

Более 45,5 тысячи ямальских детей бесплатно получили от округа витамин Д.

Данная мера поддержки была внедрена в регионе в 2024 году. Тогда витамин получили 21106 малышей, в 2025 – 19 793 ребенка, с начала года – пять тысяч детей. За весь период витамином Д было обеспечено почти 46 тысяч детей.

Витамин выдают ямальцам от нуля до трех лет. Он является обязательным элементом для профилактики дефицита кальция у младенцев, который важен для формирования костей, зубов, иммунитета и нервной системы. Актуален в борьбе с вирусами, предотвращает развитие серьезных заболеваний, таких как рахит у детей.

Кроме того, витамин Д активно участвует в работе иммунной системы. Он помогает детскому организму бороться с инфекциями, регулируя выработку иммунных клеток и снижая воспалительные процессы.

Препарат выдается бесплатно по рецепту от педиатра. Назначает препарат участковый доктор во время профилактического осмотра, патронажа или на приеме с помощью телемедицинской консультации «врач – пациент».

Стандартная годовая норма для профилактики составляет два флакона в год. Дозировка приема зависит от возраста малыша. Детям до года назначается 1000 единиц препарата или две капли, от года до трех лет – 1500 единиц или три капли витамина. Интервалы между приемами составляют три месяца.

Салехард, Елена Васильева

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