На Ямале молодым врачам будут два года компенсировать траты на жилье – как получить деньги

Новые меры поддержки обеспечит Ямал молодым врачам.

В частности, речь идет о денежной компенсацией за наем жилья в размере 25 тысяч рублей. Получить деньги можно будет с сентября этого года. Претендовать на субсидию смогут выпускники медицинских ВУЗов, прибывшие на работу в ямальские медучреждения и прошедшие аккредитацию летом 2026 года.

Компенсация будет перечисляться в течение двух лет с момента принятия решения о предоставлении выплаты.

Мера поддержки по компенсации за наем жилья некоторым категориям медицинских работников действует с 1 января 2024 года по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Выплату в 25 тысяч рублей могут получать врачи радиотерапевтического и хирургического корпусов Нового Уренгоя, а также востребованные для округа специалисты – ЛОРы и офтальмологи. В 2026 году возмещение расходов за аренду жилья получил 31 медик. Мерой поддержки также могут воспользоваться работники социальной сферы округа и учителя.

Кроме того, для молодых врачей, которые будут работать под наставничеством, на Ямале изменится срок предоставления единовременной выплаты в 100 тысяч рублей. Срок работы для ее получения будет равен сроку наставничества и составит от одного до трех лет в зависимости от специальности врача. Ранее, чтобы получить эту меру поддержки, молодые специалисты до 30 лет должны были отработать в медицинских организациях округа три года.

Ежегодно на Ямал приезжают работать порядка 150-200 новых врачей. Регион занимает второе место среди субъектов России по обеспеченности врачами и первое по обеспеченности средним медицинским персоналом. Показатели обеспеченности в два раза выше среднероссийских, сообщает пресс-служба администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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