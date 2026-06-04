20 июня в Муравленко откроется единственный пляж

Власти Муравленко определились со сроками купального сезона. Как сообщает ЕДДС города, купаться будет разрешено с 20 июня и по 20 августа. Для отдыхающих будет доступна только одна локация – пляж «Месторождения».

Именно в выше обозначенный период там будет организовано дежурство спасателей. Купание в других местах строго запрещено, поскольку опасно для жизни и здоровья. Нарушителей будут наказывать штрафами от 500 до 1000 рублей.

Муравленко, Елена Васильева

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