Пьяный ямалец в ответ на замечания набросился на полицейского с кулаками

Житель Тарко-Сале попал под уголовное дело после того, как набросился на полицейского с кулаками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО подозреваемый ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в поле зрения полицейского. Когда сотрудник правоохранительных органов потребовал прекратить совершать административные правонарушения (какие – не поясняется, прим. ред.), ямалец умышленно нанес ему удары кулаками в лицо и грудную клетку. В результате противоправных действия сотруднику правоохранительных органов причинены телесные повреждения.

В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

Следственное управление обращает внимание и напоминает, что применение насилия к представителям власти при исполнении ими своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением является уголовно-наказуемым деянием.

Санкция части 1 ст. 318 УК РФ предусматривает максимальное наказание за совершение указанного преступления в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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