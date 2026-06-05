Артюхов поздравил экологов Ямала с праздником

5 июня в России отмечается День эколога. Ямальских экологов с праздником поздравил губернатор округа.

«Наш округ – это территория с бесценной, очень хрупкой экосистемой. Сохранить ее первозданный облик, обеспечить экологическое благополучие – наш приоритет. Ямальские экологи – настоящие профессионалы, которые системно решают самые серьезные задачи в сфере охраны природных ресурсов. Благодаря вашим усилиям мы видим конкретный результат: это масштабная уборка Арктики, внедрение современных, экологичных технологий на наших предприятиях, постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Все это – огромный вклад в будущее Ямала. Благодарю всех, кто участвует в экологических акциях, волонтерских проектах и делает все, чтобы сохранить и приумножить природные богатства региона. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!», – отметил Дмитрий Артюхов.

Важный вклад в природоохранную деятельность на Ямале вносят волонтеры. С 2014 года в округе работает общественная организация «Зеленая Арктика», привлекающая добровольцев со всей страны и из-за рубежа к очистке северных территорий. За 12 лет общественники реализовали 29 волонтерских проектов на 14 локациях ЯНАО, включая два острова в Карском море, НАО и очистили береговую линию Черного моря в Анапе Краснодарского края. Волонтерами Арктики стали 465 мужчин и женщин из 48 регионов РФ и 11 стран. Общими усилиями они собрали порядка трех тысяч тонн металлолома. В этом полевом сезоне Волонтеры Арктики отправятся в заказник «Надымский», природный парк «Ингилор» на Полярном Урале, село Мыс Каменный и станцию тропосферной связи «Ока».

Для очистки ямальских городов и поселков «Зеленой Арктикой» реализуется проект «Экология внутри». За четыре сезона он объединил 850 ямальских подростков и их родителей из всех муниципалитетов округа, общий объем собранных и утилизированных отходов составил более 7780 кубометров. Старт юбилейного сезона проекта запланирован на 25 июля.

В округе регулярно проводятся крупные экологические акции и проекты. Среди них – Ямальский кубок чистоты, акции «Сад памяти», «Сохраним лес», «Зеленый двор», «Вода России», «БумБатл». Только в 2025 году в них приняли участие около 18 тысяч неравнодушных ямальцев. В рамках акции «Вода России» участникам удалось очистить береговую линию протяженностью более 100 километров, а по итогам шестого сезона «БумБатла» Ямал занял первое место среди арктических регионов – жители округа собрали почти 242 тонны макулатуры.

Большую роль в экологической политике региона играют ученые. Больше 10 лет специалисты следят за состоянием ямальских рек, изучают многолетнюю мерзлоту, а также занимаются исследованием флоры и фауны региона. С 2025 года проводят непрерывный мониторинг парниковых газов на полигоне «Семь лиственниц», полученные данные используются для реализации климатических проектов.

Отдельное внимание в округе уделяется сохранению биоразнообразия. На Ямале расположены 15 особо охраняемых природных территорий, где под защитой находятся 153 вида животных, растений и грибов, включенных в Красную книгу округа. Ежегодно ученые проводят различные исследования, по результатам которых удается сохранять популяцию различных животных. В 2023 году создан заказник «Тиутей-Яхинский» для охраны крупнейшего материкового лежбища атлантического моржа. Также при поддержке правительства реализуются проекты по восстановлению популяций стерхов, кречетов и овцебыков, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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