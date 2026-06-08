Артюхов на несколько дней отправился в гости в тундру

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на несколько дней отправился в тундру. Это уже традиционный выезд, пятый по счету. Как сообщил в соцсетях глава округа, он едет гостить к своим друзьям – большой семье Агичевых, которые разбили стойбище в самом сердце Пуровской тундры.

«Глава династии, Лилия Кантлевна, рано овдовела. Муж работал рыбаком и охотником, она продолжила его дело. Позже десять лет трудилась воспитателем в кочевом детском саду. Подняла пятерых детей, сегодня на её глазах взрослеют 13 внуков, совсем недавно родилась первая правнучка Екатерина. Двое внуков, Роман и Владимир, после учёбы будут работать на наших месторождениях. Так в тундре переплетаются древний жизненный уклад и желание участвовать в промышленном освоении Арктики», – отметил Артюхов.

Он также анонсировал совет старейших, на котором будут обсуждаться актуальные для кочевников вопросы.

Салехард, Елена Васильева

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