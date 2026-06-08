В Салехарде утром горел морг

Утром 8 июня в Салехарде произошел пожар в патологоанатомическом отделении.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в 08:12 на пульт пожарной охраны города Салехарда поступило сообщение о возгорании в патологоанатомическом отделении по адресу: улица Мира, корпус 7. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым.

Пожарные ликвидировали открытое горение спустя полчаса после получения сообщения, в результате инцидента никто не пострадал, причины пожара устанавливаются.

Салехард, Елена Васильева

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