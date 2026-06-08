Пьяный ямалец забил знакомого до смерти

На Ямале следователи разбираются в обстоятельствах убийства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 27 мая 2026 года в поселке Харп Приуральского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему знакомому множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

По ходатайству следователя СКР судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Салехард, Елена Васильева

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