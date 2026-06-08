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На Ямале роженицам выдали 4,5 тысячи специальных сумок со всем необходимым

На Ямале медики выдали 4,5 тысячи сумок «Ямальской маме». Лидерами стали перинатальные центры Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда, а также родильные отделения Надыма и Тарко-Сале.

Наапомним, что выдача стартовала 7 октября 2025 года в День беременных. В сумку вошли 28 нужных в родовой период предметов: халат-кимоно, две сорочки, полотенца, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое нижнее белье, бутылочки с водой, косметичка с расческой и предметами гигиены, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Удобно, что сумку «Ямальской маме» выдают заранее. Я очень ждала, чтобы посмотреть и понять, понадобится ли мне еще что-то. Открыла подарок и была удивлена тому, сколько там всего полезного! Спасибо, что все предусмотрено, чувствуется искреннее внимание. Некоторые вещи уже примерила, все очень нравится!», – поделилась впечатлениями роженица Анастасия Снегирева из Нового Уренгоя.

Юлия Александрова из Ноябрьска ждет второго ребенка. В семье уже есть шестилетняя малышка. Подарок женщина получила в женской консультации.

«Спасибо за такой прекрасный подарок в виде сумки для каждой мамы. Особенно это удобно для девушек, которые рожают первый раз и не всегда знают, что нужно брать с собой на роды. А здесь уже готовое решение: в сумке есть все необходимое. Очень достойное наполнение, как по количеству, так и по качеству. Очень понравилась косметика для мамы – удобный формат и нужные средства», – сказала Юлия Александрова.

Подарочный комплект выдается в медорганизациях округа начиная с 30 недели беременности, в случае многоплодной беременности – с 28 недели. При направлении на родоразрешение за пределы округа сумка вручается с 22 недели. Каждая женщина получает памятку на приеме у врача, в которой иллюстрирован порядок получения и содержание подарка. В красивом буклете QR-код с переходом на ямальскую онлайн-школу молодой матери.

Если женщина не наблюдалась в ямальских больницах и не имеет постоянной регистрации в регионе, подарочный комплект будет выдан при поступлении на роды.

Салехард, Елена Васильева

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