За порядком на Ямале следит уже 7 тысяч камер

Семь тысяч камер подключено к региональной системе видеонаблюдения на Ямале.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, с начала 2026 года к единой системе видеонаблюдения подключено более 550 новых камер, в том числе в рамках программы «Мой двор» и расширения сети городского видеонаблюдения в парках, скверах, на улицах городов и поселков. Активно ведутся работы по подключению видеоаппаратуры на въездах в муниципалитеты Ямала.

Лидерами по числу подключаемых средств видеонаблюдения стали Ноябрьск, Новый Уренгой и Приуральский район – там с начала года подключили 148, 129 и 86 камер соответственно.

По программе «Мой двор» в этом году камерами видеонаблюдения оснастят 14 дворовых территорий и примыкающих к ним подъездов многоквартирных домов в семи муниципальных образованиях. Всего будет установлена 261 камера. Наибольший объем работ запланирован в Муравленко – здесь в следующем году оборудуют 138 камер, в Новом Уренгое – 40, в Салехарде – 29 камер.

В шести муниципалитетах планируют подключить к региональной системе видеонаблюдения уже работающие камеры и установить порядка 500 новых. В приоритете – общественные места: парки, скверы, детские и спортивные площадки, учреждения культуры, а также улицы. Новые камеры устанавливаются в Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Надымском, Пуровском и Тазовском районах. Ведутся работы и в отдаленных микрорайонах и поселках Ямала: в Надымском районе – это Ягельный и Лонгъюган, в Пуровском – Уренгой и Ханымей. Также устанавливаются камеры на въездах в муниципалитеты. К имеющимся камерам на ключевых транспортных артериях, добавятся еще 20 новых, которые будут отслеживать государственные номера въезжающих в города и выезжающих из населенных пунктов автомобилей. Обеспечить контроль за автомобильным трафиком поручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Напомним, ччто масштабная программа по повышению безопасности в регионе посредством установки и интеграции устройств видеонаблюдения в единую систему реализуется с 2020 года. Число камер в округе за этот период число выросло почти в 10 раз. Всего на Ямале их число будет увеличено до 10 тысяч, соответствующее поручение дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube