Родителям на Ямале рассказали, что делать во время ракетной тревоги

Родителям на Ямале во время объявления ракетной тревоги рассказали, что делать с детьми.
Рассылка пришла северянам в родительских чатах, отмечает «Север-Пресс». И приводит такой текст:
«Уважаемые родители (законные представители)! Объявлен сигнал опасности. В образовательных организациях города приняты необходимые меры по обеспечению безопасности детей», – говорится в сообщении.
Воспитанники детских садов, учащиеся школ и учреждений допобразования уже размещены в безопасных помещениях. За ними присматривают воспитатели, учителя и другие работники организаций.
Чего нельзя делать
• Родителям не следует пытаться забрать детей домой из образовательных учреждений. Сначала нужно дождаться официальной отмены ракетной опасности.
• Если ребенок дома, не нужно отправлять его в детский сад или на занятия до получения сигнала «Отбой опасности».
О дальнейших действиях ямальцам обещали сообщить дополнительно. Жителей просят сохранять спокойствие и верить только официальной информации».
Напомним, что уральский полпред Артем Жога объявил о ракетной опасности для всех регионов УрФО в 08.25 10 июня, отбой был дан в 09.41.
По результатам утренней тревоги в России есть прилеты в Чебоксары. Данных о пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы.
Салехард, Елена Васильева
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