Ямальский подросток украл с телефона знакомого 45 тысяч рублей

Подросток на Ямале украл крупную сумму с телефона знакомого. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было совершено в селе Красноселькуп в феврале текущего года.

17-летний местный житель пришел в гости к своему знакомому, похитил у него телефон, а потом через приложение банка перевел себе 45.200 рублей и потратил на свои нужды.

Уголовное дело направлено в Красноселькупский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Салехард, Елена Васильева

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