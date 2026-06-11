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Ямалу выделят 775,4 млн рублей на расселение аварийного жилья

Ямал получит федеральную поддержку на расселение аварийного жилья.

Заявку округа одобрил Фонд развития территорий – федеральный оператор программы расселения аварийного жилфонда. Размер поддержки в этом году составил 775,4 миллиона рублей, региональная часть финансирования составит 6,3 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма средств, направленных на расселение аварийного жилья в ЯНАО, превысит семь миллиардов рублей.

Средства будут направлены на расселение домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года. Ямал уже расселяет такой жилфонд с использованием региональных механизмов. Благодаря одобрению заявки округ сохранит высокие темпы ликвидации аварийного жилфонда. В 2026-2027 годах из 650 квартир общей площадью 32 тысячи квадратных метров будет расселено порядка двух тысяч ямальцев.

«Работа по переселению людей из аварийных домов началась в России с 2008 года по поручению Президента. С 2019 года программа вошла в состав национального проекта – за это время в стране из более чем 16 миллионов квадратных метров непригодного жилфонда переехали более одного миллиона человек», – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

На Ямале реализация программы идет опережающими темпами, отметили в пресс-службе администрации округа. Одним из ключевых достижений 2025 года стало расселение миллиона квадратных метров аварийного жилья. Амбициозная задача, поставленная губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в 2019 году, была выполнена в начале декабря – она превышала федеральный план в четыре раза. Благодаря этому жилищные условия улучшили около 23 тысяч семей, или более 62 тысяч человек. По итогам 2019-2025 годов Ямал занял вторую строчку среди регионов в рейтинге Минстроя России по расселению аварийного жилья.

Кроме того, регион второй год подряд демонстрирует рекордные показатели в сфере жилищного строительства – такие объемы не фиксировались более 30 лет. В 2025 году в округе ввели в эксплуатацию 333 тысячи квадратных метров жилья, что в два раза превышает показатели пятилетней давности.

Новая стратегическая цель, обозначенная губернатором Дмитрием Артюховым перед строительной отраслью региона – до 2030 года построить еще один миллион квадратных метров нового жилья. В настоящее время в автономном округе ведется строительство 787 тысяч квадратных метров жилых площадей.

Строительство нового жилья и расселение аварийных домов решают задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Салехард, Елена Васильева

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