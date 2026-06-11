На Ямале пьяная компания пошла купаться в реке – двое погибли

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух человек в Тазовском районе Ямала.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, трагедия произошла в ночь на 11 июня. Компания друзей после распития спиртного пошла на реку Таз, не предназначенную для купания. Девушка, 2003 г.р., и мужчина, 1996 г.р. самостоятельно выплыть не смогли и утонули. Тело девушки из реки достали, мужчину ищут.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

В связи с установлением теплой погоды в регионе следственное управление в очередной раз напоминает об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения, о недопустимости купания в непредназначенных для этого местах и о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе на водоемах. Беспечное отношение к соблюдению указанных правил может привести к трагическим последствиям, отметили в пресс-службе СКР.

Тазовский, Елена Васильева

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