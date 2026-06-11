Коммунальщики на Ямале начали подготовку к зиме – что у них в планах

На Ямале началась подготовка к новому отопительному сезону.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, в планах на лето 2026 года – успеть заменить и отремонтировать более 90 километров коммунальных сетей.

«Подготовка к зиме на Ямале традиционно начинается сразу после завершения отопительного сезона. Наша задача в максимально короткие сроки выполнить все необходимые ремонты и модернизацию объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное прохождение следующего отопительного периода во всех населенных пунктах округа», – рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

Наибольший объем работ по обновлению инженерной инфраструктуры предстоит выполнить в Ноябрьске, там заменят более 10 километров труб. Масштабные работы также пройдут в Салехарде, Красноселькупском, Надымском и Ямальском районах.

В летний сезон в округе плановые ремонты проведут на 81 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружениях. На ряде объектов отремонтируют шахты, блок-боксы скважин, насосы, блоки водоочистки, резервуары, водозаборные скважины и другое технологическое оборудование.

В рамках инвестиционных программ планируется завершить модернизацию некоторых объектов коммунальной инфраструктуры. В их числе – речной водозабор в селе Самбург Пуровского района, очистные сооружения в селе Салемал Ямальского района, а также канализационные очистные сооружения производительностью 1400 кубометров в сутки в поселке Пурпе Пуровского района.

Масштабная ремонтная кампания также охватит все 218 котельных округа. В ходе капитального ремонта будут обновлены здания и сооружения, а также основное технологическое оборудование: водогрейные котлы, теплообменники, насосные агрегаты, фильтры, запорная арматура, подогреватели. Кроме того, предусмотрены работы по замене теплоизоляции и ремонту дымовых труб.

В рамках инвестиционных программ продолжится модернизация объектов теплоснабжения. Планируется завершить обновление котельной №2 в поселке Уренгой Пуровского района и котельной в селе Красноселькуп Красноселькупского района, а также провести техническое перевооружение блочно-модульной котельной №3 в поселке Пуровск Пуровского района.

Почти 18 километров новых линий электропередачи и девять трансформаторных подстанций построят энергетики. Продолжится модернизация существующей инфраструктуры. Специалисты обновят свыше 16 километров электросетей, капитально отремонтируют более 13 километров линий и 16 подстанций в восьми населенных пунктах.

Профилактическое обслуживание летом пройдут 37 единиц основного генерирующего оборудования. На четырех электростанциях округа энергетики выполнят замену расходных материалов и проверку вспомогательных систем, обеспечивающих надежную работу объектов.

Отопительный сезон в регионе постепенно завершается. Теплоснабжение уже отключено в Ноябрьске, Муравленко, Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде, а также в Красноселькупском, Приуральском, Шурышкарском и Пуровском районах. Последними отопительный период завершат отдаленные населенные пункты в Ямальском, Надымском и Тазовском районах.

Салехард, Елена Васильева

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