Артюхов провел в Тазовском выездной совет с главами – о чем говорили

Дмитрий Артюхов провел в Тазовском районе выездной совет с главами.

Открывая заседание, губернатор Ямала обратил внимание на увеличившееся число обращений ямальцев в социальных сетях по поводу организации дорожного ремонта в городах и поселках, отмечает пресс-служба главы региона.

«Поступают вопросы от наших жителей по поводу проведения дорожных работ. Понятно, что всегда строительный сезон – это определенные неудобства, но люди пишут о том, что дороги перекрыты, вскопаны, а работы не проводятся. Это вопрос организации, вопрос ответственности подрядного комплекса должен быть максимально высоким. Прошу держать это на личном контроле. Наши возможности за короткий строительный сезон нужно максимально эффективно использовать», – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Также глава региона озвучил новое решение по поддержке сотрудников полиции.

«Мы с 1 июля поднимаем региональную доплату сотрудникам полиции, которые обеспечивают безопасность – с 15 до 30 тысяч рублей. Это особенно касается молодых сотрудников, которые недавно прибыли, и их начальная заработная плата совсем небольшая. Уверен, что это двукратное увеличение позволит нам поддержать их», – отметил глава региона.

Выплата будет увеличена сотрудникам территориальных органов МВД России, заработная плата которых не превышает трехкратную величину прожиточного минимума.

Глава Тазовского района Виктор Югай представил ключевые проекты, направленные на повышение качества жизни в районе. В своем докладе он акцентировал внимание на успешных практиках в образовании, комплексной поддержке коренных малочисленных народов Севера и развитии этнотуризма.

«Район весь меняется на глазах, это видно, все растет. Те изменения, которые происходят, действительно масштабные. Это касается и жилья, и медицины, и инфраструктуры, и образования, и социальной поддержки. Я уверен, что жители это отмечают. Динамика отличная, будем дальше продолжать», – отметил Дмитрий Артюхов.

Перед заседанием губернатор посетил строящиеся объекты: микрорайон Геолог и стационар больницы.

Губернатор добавил, что на Совете глав высоко оценили социальную работу по сопровождению пожилых тундровиков и образовательные практики местной школы, где детей обучают с привлечением специалистов из ведущих вузов России. Он также сообщил о продолжении строительства обеспечивающей инфраструктуры – электростанции и котельной в Гыде.

Заместитель губернатора автономного округа Сергей Климентьев представил доклад о развитии системы поддержки коренных малочисленных народов Севера. Он отметил, что главный критерий правильности выбранного курса – высокая рождаемость. Сегодня на Ямале проживает 48,5 тысячи представителей коренных народов, 17,5 тысячи из них (5 253 семьи) ведут традиционный образ жизни. За 16 лет общая численность коренного населения выросла почти на 18%, среди кочующего – на 20%. При этом треть семей, ведущих традиционный образ жизни, являются многодетными, и в каждой второй такой семье воспитывается пять и более детей.

В регионе действует комплексная система поддержки коренных народов Севера, включающая более 40 мер, треть из которых ориентирована непосредственно на кочевников. Среди наиболее востребованных – региональный стандарт, по которому ежегодно товары получают более пяти тысяч семей, и чумовой капитал. Комплекты чума и нарт получили уже 456 молодых кочующих семей, в том числе 34 семьи при рождении второго ребенка. Значительное внимание уделено образовательной поддержке. С 2025 года введена единовременная выплата при поступлении в вуз, которой воспользовался 21 студент, 90% из них – дети из кочующих семей. Количество получателей именной стипендии губернатора выросло на четверть за три года и достигло 193 человек, из них 37 – представители семей, ведущих традиционный образ жизни. Студентам из кочующих и малоимущих семей предоставляются дополнительная стипендия, компенсация проживания в общежитии и возмещение расходов на обучение заочникам. Кроме того, для повышения качества дошкольного образования в тундре начата целевая подготовка кочевых педагогов: в прошлом году обучение начали четыре человека, в этом году планируется набор шести педагогов из Ямальского, Тазовского и Пуровского районов.

«Мы постоянно обновляем нашу дорожную карту. Два предыдущих года посвятили оленеводству и рыболовству. Сейчас эта работа продолжается, смотрим шире: на вопросы молодежи, образования, старшего поколения. Это все тоже ляжет в решения. Поездка на днях в тундру Пуровского района показала, что все-таки на Ямале не может быть совсем уж единых подходов – есть специфика у каждого района, и это вызывает определенные обстоятельства, которые мы должны учитывать. Самая главная наша цель – любой жизненный выбор тундровика должен иметь поддержку с нашей стороны. Когда молодежь выбирает современные профессии, учится в замечательных школах, получает потом среднее профессиональное или высшее образование. Либо когда выбирают путь традиций – он тоже должен иметь поддержку. И все это ляжет, по сути, в нашу новую дорожную карту, которую мы договорились уже в сентябре окончательно принять и заложить на нее финансирование», – отметил губернатор Ямала.

Также в ходе поездки губернатор региона Дмитрий Артюхов провел личную встречу с главой района Виктором Югаем, на которой обсудили социально-экономическое развитие территории. Дмитрий Артюхов принял участие в церемонии вручения паспортов девяти тазовским ребятам.

Тазовский, Елена Васильева

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