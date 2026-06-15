Въезды в Салехард и Новый Уренгой будут контролировать камеры с ИИ

На въезды в Салехард и газовую столицу Ямала Новый Уренгой установили камеры, оснащенные искусственным интеллектом.

В окружной столице камеры установили на трассах Салехард – Лабытнанги и Салехард – Горнокнязевск. В Новом Уренгое посты видеоконтроля заработали на участках в сторону Пангод и Коротчаево.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, на каждом посту работают по две камеры. Они подключены к системе интеллектуальной видеоаналитики: алгоритмы автоматически распознают номера, что помогает правоохранительным органам быстрее находить автомобили в розыске и фиксировать нарушителей ПДД.

Этим летом новое оборудование появится еще в пяти городах: Муравленко, Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале и Надыме.

Работы идут в рамках окружной программы по обеспечению безопасности, которая реализуется с 2020 года. Сегодня в единую систему видеонаблюдения Ямала уже интегрировано 228 камер. Они охватывают крупные транспортные узлы – аэропорты, железнодорожные вокзалы и станции, а также зимние автодороги.

Системы устанавливают на всех ключевых въездах в города округа по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова для обеспечения безопасности и контроля транспортного потока.

Салехард, Елена Васильева

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