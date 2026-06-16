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Переправа Салехард – Лабытнанги работает с ограничениями

16 июня главная ямальская переправа работает с ограничениями в связи с неблагоприятными погодными условиями. Речь идет о сильном ветре. Как сообщает профильный бот, пробный рейс с пассажирами (без транспортных средств) пойдет в 13:00 от берега Лабытнанги.

Пробный рейс с пассажирами (без транспортных средств) пойдет в 13:30 от берега Салехарда.

Онлайн-камеры с обеих берегов переправы показывают очереди из автомобилей, ожидающих улучшения погодных условий и возобновления работы переправы.

Салехард, Елена Васильева

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