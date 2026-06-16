Шесть ямальских школьников стали стобальниками на ЕГЭ

Шесть ямальских школьников набрали 100 баллов по ЕГЭ. Высший результат показали школьники из Салехарда и Губкинского, а также из Пуровского и Надымского районов.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, трое школьников показали максимальные результаты по литературе, двое по химии и один – по истории. Выпускные работы по остальным предметам сейчас проходят этап оценивания.

В числе первых стобалльников – Вероника Шабанова, выпускница школы № 1 поселка Уренгой Пуровского района. Она получила максимальные 100 баллов по химии. К высокому результату выпускницу подготовила Елена Шабанова, педагог высшей квалификационной категории.

Еще один максимальный результат по химии показал Владимир Обуховский, выпускник старшей школы «Высотка» города Губкинского. Выпускника подготовил Антон Жирнов – педагог, призер муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2022» и регионального этапа конкурса «ДНК науки».

Отличные результаты показали выпускники по гуманитарным предметам. Сто баллов по литературе набрали лицеисты города Салехарда Дарья Омельченко и Инал Маремуков. Педагоги-предметники, подготовившие выпускников, – Лариса Рязанова и Татьяна Прядкина.

Также в числе лучших по литературе в регионе – Виктория Леухина, выпускница школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов города Надыма. Ее преподаватель Лариса Хидирнабиева – учитель русского языка и литературы со стажем более 30 лет.

Сто баллов по истории набрала выпускница Лицея города Салехарда Иванна Норицына. Добиться высоких результатов ей помогла педагог Алла Мурзина.

На Ямале в этом году ЕГЭ сдают более трех тысяч выпускников. На данный момент школьники уже сдали экзамены по истории, литературе, химии, русскому языку, математике, обществознанию и физике. Также ученики написали ЕГЭ по биологии, иностранным языкам и географии. Выпускникам осталось сдать экзамены по информатике и устную часть по иностранным языкам.

Школьники, набравшие наивысший балл, получат гранты от губернатора Дмитрия Артюхова в размере 100 тысяч рублей. Такой же суммой поощрят педагогов, успешно подготовивших ребят к экзаменам. Мера поддержки действует в регионе с 2020 года. В этом году впервые выплату в размере 50 тысяч рублей получат и педагоги-наставники, готовившие стобалльников с 5 по 9 класс.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube