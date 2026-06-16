Юга больше не ждут: Артюхов поручил оперативно расширить программу детского летнего досуга

На Ямале власти будут активно думать над тем, как расширить возможности летнего досуга детей в пределах родного региона.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, данная тема поднималась сегодня в ходе совещания правительства. Как пояснил губернатор Дмитрий Артюхов, в условиях сохраняющейся напряженной обстановки на южных курорта страны (Сочи, Крым), многие семьи, вероятно, откажутся от поездок в отпуск, и дети останутся сидеть дома. В связи с этим Артюхов поручил первому заму губернатора Ирине Новосёловой совместно с главами муниципалитетов оперативно проработать вопрос увеличения числа мест в пришкольных лагерях, спортивных мероприятиях и проектах молодёжной политики, чтобы охватить досугом и полезными занятиями всех ребят, которые останутся этим летом в ямальских городах и посёлках.

«Нужно вместе с главами посмотреть на усиление работы по детским активностям этим летом – они явно будут востребованы больше, чем в прежние годы. Потребность здесь, на Ямале, будет выше, поэтому необходимо усилиться по всем направлениям: спорт, молодёжная политика, общеобразовательные программы», – отметил глава региона.

Как уже ранее писал «Новый День» в последние две недели в Сочи практически ежедневно объявляется воздушная тревога, аэропорт работает с ограничениям и сбоями в расписании. Сложной остается и ситуация в Крыму – после инцидента с поездом, а также в связи с перебоями поставок топлива на заправки.

Салехард, Елена Васильева

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