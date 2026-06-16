Артюхов поручил усилить обработку территорий от гнуса и комаров

Дмитрий Артюхов на заседании правительства ЯНАО поручил своему заместителю Сергею Карасёву скоординировать работу по усиленной обработке населённых пунктов от комаров и гнуса.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, губернатор отметил, запрос от жителей поступает ежегодно, а сейчас, когда на Ямале установилась хорошая погода и люди много времени проводят на улице, особенно важно сделать городскую среду максимально комфортной.

Отметим, что в эти дни администрация Надыма отчиталась, что начала 16 июня дезинсекцию, чтобы сократить в пешеходных зонах количество иксодовых клещей, комаров и мошек.

Во время проведения дезинсекции машины специалистов будут передвигаться по тротуарам, паркам и скверам. Данные маршруты официально согласованы с ГАИ, а на самих обрабатываемых участках подрядчик установит предупреждающие информационные таблички «Дезинфекция».

Аналогичные мероприятия начались и в Ноябрьске. Как сообщает мэрия, в течение нескольких дней производилась дезинсекция Ноябрьск-парка, 17 июня специалисты будут работать в сквере Геологов и на центральной аллее.

В планах также обработка детских площадок в микрорайоне Вынгапуровском и сквера в микрорайоне Железнодорожников.

Салехард, Елена Васильева

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