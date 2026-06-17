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На Ямале все места, где можно жарить шашлыки, нанесли на карту

Ямальцы могут проверить по карте, где можно легально пожарить шашлыки.

В Единой картографической системе Ямала обозначили 51 место отдыха, где северянам официально разрешено устраивать пикники и разводить костры. Всего таких точек на карте ЯНАО 51, тогда как в прошлом году было 48, сообщает «Красный Север».

Так, салехардцы могут отдохнуть и пожарить шашлыки у мамонта Мити, где четыре года назад оборудовали беседки, рассчитанные на большую компанию. Рядом есть контейнер для отходов. Арендовать домики с мангалами можно в «Ямал-Парке». В этнопарке в Горнокнязевске есть специальный мангальный домик и чум с мангалом.

В Лабытнанги и Харпе на берегу реки Собь и по дороге к поселку Октябрьский открыты площадки «ПикничОк». В Новом Уренгое места отдыха расположены на берегу рек Седэяха, Тамчаруяха и Евояха.

В Ноябрьске – у озера Ханто, в микрорайонах Вынгапуровский и Железнодорожников. В Губкинском организовать пикник с шашлыками можно в районе 40-го проезда и напротив 9-го микрорайона. В Тарко-Сале – на берегу озера Окуневое.

Напомним, что с 20 мая на Ямале объявлен пожароопасный сезон. Уже ликвидировано более 15 лесных пожаров. Мониторинг оперативной ситуации в ежедневном режиме ведется, в том числе, с воздуха.

Салехард, Елена Васильева

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