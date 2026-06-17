Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО досрочно покидает должность

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын досрочно покинет свою должность. Соответствующий вопрос был сегодня рассмотрен на заседании комитета по соцполитике заксо региона.

Как сообщает пресс-служба думы в социальных сетях, далее вопрос будет вынесен на пленарное заседание.

Данило Трубицын был назначен уполномоченным по правам ребёнка в ЯНАО в 2018 году. За время работы принял и рассмотрел свыше 1500 обращений граждан, провёл более 170 личных приёмов, организовал свыше 100 тематических встреч для детей и родителей. При поддержке Уполномоченного проводились профилактические и благотворительные акции. Например, «Светлый ангел», «Собери ребёнка в школу», отмечает пресс-служба заксо.

На должность уполномоченного может быть назначен гражданин РФ не моложе 30 лет, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство за рубежом, с безупречной репутацией, высшим образованием и опытом в сфере защиты прав детей или правозащитной деятельности. Кандидатуры вносятся в парламент губернатором автономного округа, а также депутатами заксобрания (группой депутатов, фракцией). Уполномоченный назначается заксобранием по согласованию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка.

Салехард, Елена Васильева

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