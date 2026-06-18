На Ямале автокран сбил человека и уехал с места ДТП

На Ямале росгвардейцы спасли сбитого пешехода и помогли задержать виновника ДТП. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Тарко-Сале, следуя по маршруту патрулирования, увидели лежащего на обочине дороги мужчину. Характер видимых травм указывал на то, что пешеход стал жертвой наезда транспортного средства.

Патруль немедленно доложил о случившемся в дежурную часть органов внутренних дел и начал оказывать пострадавшему первую доврачебную помощь.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи доставила 69-летнего мужчину в медицинское учреждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при участии росгвардейцев в кратчайшие сроки установили личность водителя автокрана, совершившего наезд на пешехода. В настоящий момент подозреваемый задержан.

Обстоятельства ДТП проясняются.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube