На Ямале в реке нашли тело подростка

На Ямале выясняют обстоятельства гибели подростка. Тело 14-летнего мальчика накануне нашли в реке Большая Обь. на Ямале спасатели нашли тело 14-летнего подростка.

«Внизу по течению на реке Большая Обь в 1,5 километра от села Горки обнаружено тело ребенка 2012 года рождения», – сообщает ГУ МЧС РФ по ЯНАО в ежедневной сводке. Других данных пока не приводится.

Возбуждено уголовное дело.

Салехард, Елена я Васильева

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