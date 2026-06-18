Евгений Гурарий съездил в колонию для изучения производственного потенциала

Замгубернатора Ямала Евгений Гурарий с делегацией профильных департаментов и бизнеса посетили с экскурсией исправильную колонию № 3 в поселке Харп. Целью визита стало ознакомление с производственными возможностями учреждения и оценка перспектив сотрудничества, сообщает пресс-служба ГУФСИН Ямала.

В сопровождении руководства регионального управления и исправительной колонии гости посетили действующие производственные участки учреждения. Делегация ознакомилась с производственным потенциалом колонии и ассортиментом выпускаемой продукции, в том числе предназначенной для государственных и муниципальных нужд. В ходе обхода учреждения обсуждались вопросы трудоустройства осуждённых и развития производственной базы исправительных учреждений округа. Гостям рассказали об оснащении современным оборудованием и о свободных площадях, на которых имеется возможность открыть новые производственные линии. Заместитель начальника УФСИН Вячеслав Адамбаев отметил, что выделка шкур северного оленя является для колонии профильным направлением. Кроме того, в учреждении занимаются деревообработкой и металлообработкой, изготовлением сувенирной продукции, растениеводством – на территории колонии оборудованы теплицы, где осуждённые выращивают зелень и огурцы. «Наша главная задача – обеспечить работой максимальное число осуждённых. Полученные в образовательных учреждениях ведомства рабочие профессии и трудовой опыт помогут им после освобождения найти достойную работу и своё место в обществе», – подчеркнул важность трудовой занятости осуждённых Вячеслав Сабурович. В завершение встречи состоялось рабочее совещание, на котором стороны обсудили вопросы привлечения в производственный сектор уголовно-исполнительной системы новых партнёров и инвесторов. Открытие новых производств позволит увеличить число рабочих мест для осуждённых и расширить номенклатуру товаров и услуг, производимых центрами трудовой адаптации. Участникам встречи подробно рассказали о преимуществах сотрудничества с производственным сектором исправительных учреждений. Предприниматели получили возможность задать вопросы по интересующим аспектам организации совместной производственной деятельности и обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия. Встреча прошла в конструктивном ключе и дала старт новым возможностям для развития производственного потенциала исправительных учреждений округа.

Салехард, Елена Васильева

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