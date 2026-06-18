ЕК запретила реэкспорт российского газа в третьи страны

Еврокомиссия (ЕК) исключила для европейских покупателей возможность реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. На такую опцию после введения полного запрета на импорт российского СПГ в ЕС с 2027 года рассчитывали некоторые клиенты «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, например французская TotalEnergies. Теперь НОВАТЭКу предстоит самостоятельно перестраивать трейдинг «Ямал СПГ», что в отсутствие дополнительного танкерного флота может стать проблемой, сообщает «Коммерсант».

Европейские покупатели «Ямал СПГ» ждали разъяснений от ЕК по этому вопросу, поскольку предполагалось, что запрет будет распространяться только на прямой импорт российского СПГ в ЕС, а не на реэкспорт в третьи страны. О «неоднозначности», связанной с применением европейского запрета на поставки российского СПГ с 2027 года, многократно говорил глава TotalEnergies (владеет 20% в «Ямал СПГ») Патрик Пуянне. По его словам, после введения запрета компания рассчитывает перенаправить поставки по этому контракту на другие рынки, включая Азию, но в тексте директивы есть «юридический вопрос» – касается ли запрет только поставок в Европу, или речь идет о запрете европейской компании маркетировать российский газ по всему миру. «Ограничения, безусловно, будут распространяться на поставки в Европу. Но будут ли они также относиться к любой европейской компании, ведущей бизнес в России в каком-либо виде?» – отмечал господин Пуянне. Продажи из портфеля TotalEnergies включали также поставки тайваньской компании CPC, пишет Poten & Partners.

Под давлением ограничений находятся и другие крупные покупатели «Ямал СПГ». В частности, контракт с немецкой SEFE (бывший актив «Газпрома», национализирован властями ФРГ) изначально был ориентирован на реэкспорт в адрес индийской GAIL. Министерство экономики и энергетики Германии призывало SEFE разорвать контракт с «Ямал СПГ», сообщало в конце 2025 года Bloomberg. По данным агентства, расторжение контракта может обойтись SEFE в $11,6 млрд.

Москва, Елена Васильева

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