В Тарко-Сале после честного разговора с губернатором начат ремонт одной из ключевых дорог

Сезон дорожных ремонтов начался в Пуровском районе ЯНАО. Один из крупных объектов этого сезона – улица Совхозная в Тарко-Сале. В прошлом году жители подняли вопрос о ее состоянии во время «Честного маршрута» Дмитрий Артюхова. Обращение взяли в работу, и в этом сезоне подрядчик вышел на объект.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, улица Совхозная – важная транспортная артерия города. На ней уже закончен демонтаж старых бортовых камней и изношенного покрытия проезжей части и тротуаров. Сейчас подрядчик занимается устройством щебеночного основания и новых тротуаров. Далее на участке уложат асфальт, предусмотрят водоотвод, пандусы и удобные съезды, чтобы было комфортно всем жителям. Всего предстоит обновить 1002 метра дороги.

Ход ремонта держит на контроле глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Он регулярно проводит объезды дорожных объектов, обсуждает с подрядчиками текущие вопросы, контролирует сроки и качество работ.

Всего в ходе летней ремонтной кампании на Ямале будет обновлено 100 километров дорог. Продолжится реконструкция на участках Коротчаево – Новый Уренгой и Ныда – Пангоды. От Нового Уренгоя до Коротчаево спрямят опасные участки, обустроят третью полосу для движения для опережения и заменят асфальтобетонное покрытие. На участке от Ныды до железнодорожной станции Пангоды реконструируют мосты, заменят основание дороги и вместо плит обустроят асфальтобетонное покрытие.

Начались работы на главной ямальской трассе Надым – Салехард. Всего в этом году на дороге отремонтируют порядка 50 километров, из них в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» – 12,3 километра. Главным итогом сезона станет завершение работы по асфальтированию дороги – вся протяженность в 344 километра будет в асфальтобетонном покрытии.

Дороги – один из приоритетов работы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Общая протяженность региональных и муниципальных дорог составляет 3034 километра, из них в нормативном состоянии – 72%.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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