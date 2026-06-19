На Ямале несовершеннолетним хотят запретить продавать бензин и другие виды ГСМ – почему это хотят сделать

На Ямале несовершеннолетним хотят запретить продавать горюче-смазочные вещества.

Как сообщает пресс-служба заксо ЯНАО, состоялось заседание рабочей группы по разработке проекта закона автономного округа, а также наказаний за его нарушение.

«Инициатива разрабатывается на основании предложения прокурора Ямала. Её цель – защита жизни и здоровья детей, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних, выезжающих на дороги общего пользования на мопедах, квадроциклах, питбайках и другом мототранспорте», – пояснили в пресс-службе заксо ЯНАО.

Так, предлагается запретить продажу горюче-смазочных материалов лицам, не достигшим 18 лет. Под действие запрета подпадают бензин, дизельное топливо, керосин, сжиженный нефтяной и сжатый природный газ, а также технические жидкости, необходимые для функционирования транспортных средств: моторные, трансмиссионные и гидравлические масла, тормозные, охлаждающие, амортизационные и противообледенительные жидкости, пластичные смазки.

Планируется, что ограничение не будет распространяться на лиц, достигших 16-летнего возраста и имеющих право на управление транспортным средством. В таких случаях продажа горюче-смазочных материалов будет возможна при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего право управления транспортным средством.

Аналогичные региональные законы уже приняты в Московской, Магаданской, Кировской, Кемеровской областях, Забайкальском и Приморском краях, Республике Татарстан, Республике Мордовия и других субъектах Российской Федерации. Недавно такой запрет начал действовать в тюменской области.

Салехард, Елена Васильева

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