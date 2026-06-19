На Ямале спасатели ликвидируют четыре природных пожара

На Ямале 19 июня спасатели занимаются ликвидацией четырех природных пожаров. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального департамента гражданской защиты, общая площадь, пройденная огнем, составляет 470 гектаров. В тушении природных пожаров участвуют 144 человека.

По данным спасателей, в Верхне-Тазовском природном заповеднике огонь прошел 60 гектаров.

Горят также леса в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах. За прошедшие сутки ликвидировано 4 природных пожара.

Салехард, Елена Васильева

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