Жительница Муравленко регулярно покупала наркотики и устроила в квартире притон

Жительница Муравленко пошла под суд сразу по нескольким эпизодам, связанным с наркотиками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе следствия было установлено, что в октябре 2025 года обвиняемая хранила по месту жительства наркотические вещества в крупном размере, которые были изъяты правоохранительными органами в ходе обыска в жилом помещении.



Уже в марте 2026 года фигурантка в составе группы лиц по предварительному сговору приобрела и хранила запрещенное вещество в крупном размере. Наркотик был изъят в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.



Кроме того, в период с мая по ноябрь 2025 года виновная систематически предоставляла своё жилое помещение своим знакомым для употребления наркотических средств.



Суд с учетом позиции государственного обвинения признал ее виновной по всем эпизодам преступной деятельности и назначил окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Также конфискован сотовый телефон, который использовался при совершении преступления.

Муравленко, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube