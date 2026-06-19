Пьяный ямалец устроил скандал жене, а потом пнул полицейского

Ямалец пнул полицейского, потому что не хотел ехать в участок.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, инцидент случился в Новом Уренгое мае 2026 г. Мужчина выпил и устроил скандале супруге. На место был вызван патруль, который хотел увезти агрессивного мужчину в участок. Однако ямалец требования полиции проигнорировал, и пнул одного их них.



Дело было переданов суд, который назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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