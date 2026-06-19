В Салехарде две посетительницы дрались у бара палками

Полиция Салехарда устанавливает обстоятельства драки двух посетительниц у бара «Точка».

Кадры конфликта разошлись по соцсетям. На них видно, как две девушки дерутся палками, а рядом стоят очевидцы. Несколько мужчин, которые пытались драку разнять, тоже досталось палками.

Как сообщает пресс-служба регионального главка, сообщение о массовой драке поступило в дежурную часть ОМВД по Салехарду 19 июня. Сотрудники выехали на место происшествия, участники задержаны, обстоятельства происшествия выясняются.

Медики оказали помощь девушке 2001 год рождения, у нее диагностированы ушибы.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube