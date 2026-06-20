На Ямале введен особый противопожарный режим

На Ямале с 19 июня вводится особый противопожарный режим. Он обусловлен устоявшейся теплой, сухой и ветреной погодой. Чтоб избежать распространения лесных и ландшафтных пожаров до 30 августа для ямальцев установлены дополнительные требования к пребыванию в лесах и проведению различных видов работ.
Запрещено:
– разводить костры;
– сжигать сухую траву и мусор;
– проводить сельскохозяйственные палы;
– сжигать стерню, пожнивные остатки и порубочные остатки;
– проводить сварочные, огневые и резательные работы вне специально отведенных мест;
– топить печи, кухонные очаги и котельные установки на твердом топливе без обеспечения пожарной безопасности. Рекомендации для частных домовладений
Предусмотреть запас воды на тушение пожара объемом не менее 200 литров.
«Берегите природу и соблюдайте правила пожарной безопасности!», – обратился к ямальцам департамент гражданской защиты ЯНАО.
Отметим, что на 19 июня природные пожары прошли более 800 гектар. Велась ликвидация еще 4 действующих очагов на площади 400 га.
Салехард, Елена Васильева
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