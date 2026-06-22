На Ямале второй день ищут пропавшую девочку-подростка

На Ямале второй день ищут девочку-подростка.

Девочка ушла из дома в Тарко-Сале 20 июня около 16:00. В сводке ГУ МВД по ЯНАО сообщается, что девочка она была одета в белую футболку, светло-серые длинные шорты, на ней были босоножки.

Куда направился ребенок и где находится сейчас, неизвестно. Полиция просит ямальцев, которым известно о местонахождении пропавшей, сообщить информацию по номерам 102 или 8 (34997) 2-09-02, 8 (34997) 2-09-56.

Салехард, Елена Васильева

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