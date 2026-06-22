22 июня – одна из самых трагических дат в истории нашей страны – Артюхов

На Ямале в день памяти и скорби

во всех муниципалитетах проходят масштабные патриотические акции.

Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война. В знак уважения к подвигу советского народа на фронте и в тылу ямальцы несут цветы к мемориалам, зажигают тысячи свечей и готовятся присоединиться к Всероссийской минуте молчания.

К жителям региона обратился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов: «22 июня – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война, которая безжалостно разделила жизнь на «до» и «после». Она ворвалась в каждый дом, перечеркнула мирные планы, отняла миллионы жизней. У всех нас есть своя история потерь и свой герой. И мы храним память о тех годах, несем ее в сердце и передаем нашим детям. Ямал находился за тысячи километров от линии фронта, но дыхание войны коснулось даже самого отдаленного северного поселка. Наши земляки с оружием в руках мужественно сражались за Родину. Женщины, пенсионеры и дети работали в тылу, совершали свой ежедневный трудовой подвиг, отдавали все силы, чтобы обеспечить армию. Северяне доказали: для защиты своей страны не существует расстояний. Сегодня мы склоняем головы перед стойкостью поколения победителей. Перед теми, кто стоял насмерть в окопах, сгорал в танках, не пережил блокаду и оккупацию, кто сутками не отходил от станков в тылу. Наш священный долг – сберечь правду о той страшной войне, защитить память о наших героях. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. Вечная слава павшим героям. Светлая память всем, кто не вернулся с полей сражений. Мы помним!»

Памятные мероприятия стартовали в регионе еще накануне вечером и продолжились ранним утром. В Салехарде, Новом Уренгое и Надыме акция «Свеча памяти» началась в 04:00 и 6:00 утра – в часы нападения на СССР.

Масштабные инсталляции в рамках акции «Огненные картины войны» накануне и в день памятной даты развернулись на площадях Лабытнанги, Аксарки, Муравленко и Надыма. Жители выложили из тысяч зажженных свечей символы Победы и слова благодарности поколению победителей. В Пуровском районе накануне Дня памяти и скорби в парке «Прибрежный» состоялся вечер фронтовой поэзии «Не молчите, МуZы».

Днем в городах и поселках Ямала пройдут официальные памятные митинги. Торжественные церемонии возложения цветов к Вечному огню, обелискам и памятникам воинам-освободителям состоятся в Губкинском, Яр-Сале, селах Мужи и Красноселькуп, Ноябрьске и Муравленко.

Ключевым событием Дня памяти и скорби на Ямале станет акция «Всероссийская минута молчания». Ровно в 14:15 по местному времени на Пантеоне в Салехарде, у мемориальных комплексов в Надыме, Ноябрьске и других населенных пунктах округа будет объявлена минута молчания. Жители региона почтит память десятков миллионов соотечественников, погибших на фронте и в тылу.

Салехард, Елена Васильева

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