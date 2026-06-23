Ямалец ушел купаться – тело всплыло только через 5 дней

На Ямале следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, который пошел купаться и пропал. Трагедия случилась 18 июня на пляже Полябта в Салехарде.

По предварительным данным, 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился купаться на городской пляж Полябта, где установлены знаки «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО». Выплыть из Оби самостоятельно он не смог и утонул. Утром 23 июня его тело нашли на берегу.

Назначены необходимые экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

В связи с установлением жаркой погоды в регионе многие граждане предпочитают отдых у водоёмов. Региональное следственное управление СК России в очередной раз обращает внимание жителей и гостей Ямало-Ненецкого автономного округа на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на воде и призывает граждан быть внимательными при нахождении как взрослых, так и детей, в водоемах. Строго запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения и на водоемах, не предназначенных для купания.

Салехард, Елена Васильева

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