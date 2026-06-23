Кочевые семьи Приуралья просят больше горючего и современную ткань для чумов

Рабочая группа по поддержке коренных малочисленных народов Севера под руководством спикера заксо ЯНАО Сергея Ямкина продолжила серию выездных встреч с кочевниками.

Очередной диалог прошел в Приуральском районе, сообщает пресс-служба администрации округа. Депутаты ямальского парламента совместно с представителями окружного департамента агропромышленного комплекса и департамента по делам КМНС посетили стойбище и пообщались с бригадой совхоза «Байдарацкий». В обсуждении приняли участие оленеводы бригады, в том числе ее руководитель Николай Валеев и его супруга Марина – семья потомственных оленеводов. Супруги воспитывают восьмерых детей, младшему из которых всего полгода.

Одной из тем стало оснащение кочевых семей предметами первой необходимости в рамках регионального стандарта материальной обеспеченности. Оленеводы предложили заменить выдаваемый брезент для чумов на более современные материалы. По словам тундровиков, подобрать оптимальное решение непросто: одни ткани оказываются тяжелыми и неудобными в транспортировке, другие, напротив, «парусит» на ветру. Сегодня кочевники нередко приобретают сочетание материалов рип-стоп и дарнит, считая его наиболее практичным для тундровых условий.

Также поднимался вопрос обеспечения горючим. Несмотря на то, что с этого года размер компенсации увеличен до 12 тыс. рублей в год, кочевники отмечают рост потребности в бензине: в тундре он необходим и для генераторов, и для техники, без которой становится сложнее решать повседневные задачи на стойбищах и в пути.

Молодая мама Марина Валеева поделилась опытом использования сертификата, который выдают вместо коробки «Малышу Ямала». Она отметила, что пользоваться сертификатом удобно, при этом у неё есть предложение – расширить размерную сетку товаров. Сейчас по сертификату доступны вещи только до 92 см. Дети растут быстро и родители часто стараются брать одежду с небольшим запасом. По словам Марины Валеевой, для семей кочевников это особенно важно: они редко бывают у пунктов выдачи заказов, поэтому нужно иметь возможность сразу выбрать подходящий размер, в том числе с небольшим запасом по росту.

Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы обеспечения кочевых семей жильем, получения образования детьми, доступности здравоохранения и медицинского обеспечения, в том числе аптечками. Участницы разговора подчеркнули, что действующий формат предоставления аптечек не всегда учитывает потребности конкретной семьи, и отметили, что более удобным решением могла бы стать денежная форма поддержки, чтобы приобретать лекарства с учетом индивидуальных особенностей.

Напомним, что межведомственная группа по поддержке КМНС была сформирована по поручению Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, озвученному в ежегодном докладе. Ее задача – выработать эффективные инициативы и актуализировать «Дорожную карту» по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера до 2030 года. В основе работы лежит прямой диалог с жителями тундры: встречи и сбор предложений будут идти в течение лета и охватят все районы округа, после чего рабочая группа рассмотрит обращения и представит предложения губернатору. Наиболее востребованные инициативы планируется включить в обновленную «Дорожную карту».

Салехард, Елена Васильева

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