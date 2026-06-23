В Салехарде Вечный огонь временно перенесут в парк Победы

В Салехарде Вечный огонь временно перенесут в другое место на период реконструкции площади Победы. Он будет находиться в парке Победы. Постановление об этом опубликовала администрация города на своем сайте, сообщает «Север-Пресс».

«Переместить Вечный огонь с 23 июня 2026 года на период проведения работ по благоустройству площади Победы на улице Титова <...> с площади Победы <...> в парк Победы <...>, берег реки Преображенка», – указано в документе. После ремонта Вечный огонь вернут обратно.

Организацией процедуры займутся департамент транспорта и городского хозяйства, управление общественных связей, городская дирекция хозяйства и военный комиссариат. Управление культуры Салехарда обеспечит торжественное сопровождение церемонии. Полиция будет охранять Вечный огонь и следить за порядком во время его временного размещения в парке.

На площади Победы уже по благоустройству. Подрядчики демонтируют тротуарную плитку со стороны улицы Республики, а временный проход для горожан организован с противоположной стороны – от улицы Мира, сообщает «Север-Пресс».

Салехард, Елена Васильева

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