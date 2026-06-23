Ямальчанка ударом ножа убила собутыльника

В Тазовском районе местная жительница отправляется под суд: в апреле 2026 года обвиняемая выпивала в жилом балке с мужчиной. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, из-за возникшей ссоры обвиняемая умышленно нанесла удар ножом в область бедра потерпевшему, в результате чего последний скончался от массивной кровопотери.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Тазовский, Елена Васильева

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