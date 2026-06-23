Прокуратура потребовала убрать разлив нефтепродуктов у села Антипаюта

Природоохранная прокуратура ЯНАО в ходе мониторинга средств массовой информации получила сведения о загрязнении нефтесодержащей жидкостью земельного участка в районе села Антипаюта Тазовского района.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что по причине нарушения герметичности резервуаров хранения нефтесодержащих веществ, эксплуатируемых ООО «Новоуренгойская буровая компания», произошел разлив содержимого на близлежащий земельный участок.
В целях устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности провести рекультивацию загрязненного земельного участка, который судом удовлетворен в полном объеме.
Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Салехард, Елена Васильева
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