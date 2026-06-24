На Ямал пришло первое топливо в рамках централизованного завоза-2026

На Ямале пришло первое топливо в рамках централизованного завода 2026 года.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, с начала навигации танкеры уже доставили в муниципалитеты округа почти 13 тысяч тонн нефтепродуктов. Первые партии топлива выгружены в Шурышкарском, Приуральском, Пуровском, Красноселькупском и Ямальском районах. В село Овгорт Шурышкарского района завезено свыше трех тысяч тонн каменного угля.

В этом году в рамках навигационной кампании топливом планируется обеспечить 30 отдаленных населенных пунктов региона. Для нужд предприятий жилищно-коммунального комплекса будет доставлено около 66,6 тысячи тонн нефтепродуктов, 11,9 тысячи тонн угля и 950 кубометров дров. Этих запасов хватит до следующей навигации.

Отметим, что поставка нефтепродуктов на Ямал проходит в несколько этапов. В первую очередь топливо завозят в населённые пункты, расположенные на мелеющих реках – Овгорт, Лопхари, Питляр, Мужи, Горки, Зеленый Яр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, Сюнай-Сале и Халясавэй. С июля по август завоз охватит населенные пункты Красноселькупского, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. Завершающим этапом станет доставка топлива в самые северные села и поселки округа – Мыс Каменный, Сеяху и Гыду.

Салехард, Елена Васильева

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