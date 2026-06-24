«ЮТэйр» заплатит штраф за нарушение прав пассажиров, которых не кормили, не расселили и не предоставили трансфер

Перевозчик «ЮТэйр» заплатить штраф за нарушение прав своих пассажиров.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей при задержке более чем на 19 часов рейса из Ноябрьска в Москву.
Выяснилось что пока 142 пассажира ждали рейст почти сутки, они не были обеспечены горячим питанием в установленные законом сроки и в количестве, предусмотренном нормативами. Часть пассажиров не была размещена в гостинице, а лицам, находящимся в гостинице, не был предоставлен трансфер в аэропорт.
По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) с назначением наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
Салехард, Елена Васильева
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