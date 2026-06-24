Четыре жителя Ноябрьска пойдут под суд за легализацию незаконной миграции

Прокуратура Ноябрьска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей города. Они обвиняются в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в 2025 году группа лиц за деньги должна была предоставить ряду иностранных граждан необходимые для постановки на учет документы по месту пребывания, выдавала документы, подтверждающие владение иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения патента в Российской Федерации. Потом ноябряне ставили мигрантов на учет.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ноябрьск, Елена Васильева

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