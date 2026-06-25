Ямальев просят быть внимательными – грядет жара 33 градуса

Ямальцев просят быть внимательными, по данным синоптиков в период с 25 по 29 июня 2026 года местами округу прогнозируется опасное явление: сильная жара с максимальной температурой воздуха +33 градуса и выше.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Помимо того, на территории округа продолжают действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности в лесах. Посещение лесов, разведение костров и огневые работы запрещены.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номерам экстренных служб: 112, 101, 102,103.

Салехард, Елена Васильева

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