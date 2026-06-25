На Ямале введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Как сообщает департамент гражданской защиты населения, причиной стали пожары в заповеднике «Верхне-Тазовский» и общее осложнение обстановки. Режим продлится до особого распоряжения.

Введение режима ЧС регионального характера позволяет привлечь дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возгораний, в том числе на особо охраняемой территории. Основные усилия направлены на недопущение перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

По данным на утро 25 июня, в округе зафиксированы двенадцать возгораний, на площади более 3 тыс. гектар. В тушении задействован 221 человек. Всего с начала пожароопасного сезона на Ямале зарегистрирован 161 природный пожар, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 16 тысяч гектаров.

С 19 июня по 30 августа в округе также введен особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещается проведение любых пожароопасных работ, связанных с открытым огнем вне специально оборудованных для этого мест. Исключение составляют аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Салехард, Елена Васильева

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